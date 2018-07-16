Джошуа: Бой с Поветкиным – это серьезный вызов для меня

Британец прокомментировал свой предстоящий бой с Александром Поветкиным.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего боя против Александра Поветкина.

"Не могу дождаться возвращения на ринг, с марта прошло уже много времени. Бой с Поветкиным – это серьезный вызов, к которому я буду тщательно готовиться. У него серьезный послужной список, и только идиот стал бы недооценивать то, что он может показать в бою. Я не прекращал тренировок, но следующие 10 недель будут насыщены физической и психологической подготовкой. Я доведу себя до предела, чтобы быть уверенным в том, что подойду в лучшей форме к еще одному грандиозному вечеру для британского бокса 22 сентября на стадионе Уэмбли", – приводит слова британца промоутерская компания Мир бокса.

Ранее сообщалось о том, что команды Джошуа и Поветкина утвердили дату боя.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!