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Джошуа: Бой с Поветкиным – это серьезный вызов для меня

Комментариев: 6
Британец прокомментировал свой предстоящий бой с Александром Поветкиным.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего боя против Александра Поветкина.

"Не могу дождаться возвращения на ринг, с марта прошло уже много времени. Бой с Поветкиным – это серьезный вызов, к которому я буду тщательно готовиться. У него серьезный послужной список, и только идиот стал бы недооценивать то, что он может показать в бою. Я не прекращал тренировок, но следующие 10 недель будут насыщены физической и психологической подготовкой. Я доведу себя до предела, чтобы быть уверенным в том, что подойду в лучшей форме к еще одному грандиозному вечеру для британского бокса 22 сентября на стадионе Уэмбли", – приводит слова британца промоутерская компания Мир бокса.

Ранее сообщалось о том, что команды Джошуа и Поветкина утвердили дату боя.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа, Уэмбли, бой
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Комментариев (6)
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s-e-r    16.07.2018, 16:43
Оценка:  0
s-e-r
Поветкина уже давно пора списать со счетов.
pусский  (аноним)  16.07.2018, 16:41
Оценка:  -1
pусский
Вылечат, всех вылечат, мой тупой младший брат... проблема в том, что у тебя неизбежный летальный исход.
ВоблаВологда  (аноним)  16.07.2018, 16:25
Оценка:  +2
ВоблаВологда
гость (аноним) 16.07.2018, 16:13

Вы уже прокляты мной до седьмого колена(((((((. Я вижу, что 50 % россиян, зомбированных путиным, больны неизлечимо((((.
гость  (аноним)  16.07.2018, 16:13
Оценка:  -2
гость
Ты похоже с этой койки не слазишь. у вас у бандер это норма пиз.дить друг друга. а теперь вы еще и с голоду беситесь так что уже кирдык полный.
pусский  (аноним)  16.07.2018, 15:54
Оценка:  -2
pусский
А тебя, Тухлая Селёдка, никто не спрашивал, вместо тебя Поветкин вырубит негра и заполучит 4 пояса! А ты соси...
ВоблаВологда  (аноним)  16.07.2018, 15:00
Оценка:  +6
ВоблаВологда
Господь поможет Джошуа язычника победить))))). Укрепит длани Энтони на поле ратном)))). И вынесут аленя узкого, да под белы руки, вон с ринга, да на койку, да на больничную))))). И будут вороны клевать мертвую плоть идолопоклонника мерзкого)))).
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