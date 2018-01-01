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Пакьяо: С начала боя понял, что смогу его контролировать

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Мэнни Пакьяо был уверен в своей победе с самого начала поединка.
Лукас Матиссе и Мэнни Пакьяо
Лукас Матиссе и Мэнни Пакьяо

Филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал свою победу над Лукасом Матиссе, у которого он отобрал титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. По словам филиппинца, он с начала боя был уверен в своей победе.

"Я знал, что он не справится с моими кулаками. С первого раунда я был уверен, что он боится моих кулаков. Это было видно по его глазам и действиям.

Я с самого начала боя понял, что смогу контролировать ход боя. Но, согласно нашей стратегии, я должен был сохранять спокойствие и дожидаться нужного момента. Нельзя было безрассудно идти вперед", - цитирует Пакьяо Inquirer.

Напомним, Мэнни Пакьяо добыл досрочную победу в седьмом раунде поединка. На нашем сайте также доступно видео боя Пакьяо – Матиссе.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Лукас Матиссе, бокс
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