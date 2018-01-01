Стали известны участники второго сезона WBSS в суперлегком весе
Американский промоутер Лу Дибелла назвал весь состав второго сезона турнира в весовой категории до 63,5 кг Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
6 из 8 участников были ранее объявлены официально. По словам Дибеллы, два последних бойца, которые выступят в турнире — это американский проспект Райан Мартин и экс-чемпион дивизионом ниже британец Терри Флэнеган.
Также к ним присоединился подопечный Дибеллы, "временный" чемпион WBC Реджис Прогрейс, который накануне победил аргентинца Хуана Хосе Веласко, завоевав путевку в Суперсерию.
Комментирует Дибелла:
"Риджис хочет объединительных поединков. Сделать бой с полноценным чемпионом WBC Хосе Карлосом Рамиресом пока-что не представляется возможным. А в этом турнире на кону будут титулы IBF и WBA. А значит, у Риджиса есть отличный шанс выйти из турнира с бриллиантовым титулом WBC, а также с двумя другими поясами", - говорит Дибелла.
Кроме названной тройки боксеров в турнире примут участие:
— Белорус Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA;
— британец Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC;
— белорус Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF;
— швед Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF;
— россиянин Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA.
Напомним, жеребьевка второго сезона Суперсерии состоится в Москве 20 июля.
На следующий день должен состояться финал первого сезона в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, хотя он еще по вопросом. Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что российская сторона не обеспечила украинцу перелет, проживание и охрану. Позже вероятность того, что бой может сорваться подтвердил промоутер Усика Александр Красюк.
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