5 причин, почему Гассиев победит Усика

Уже скоро в Москве определится абсолютный чемпион в тяжелом весе.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 12 КО) и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев (25-0, 19 КО) встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии. Бой пройдет 21 июля в городе Москва (Россия). Добавим, что боксеры также поборются за пояс The Ring и кубок Мохаммеда Али.

Бой Усик – Гассиев претендует на звание поединка года, ведь встречаются два непобедимых чемпиона, каждый по двум версиям, чтобы определит лучшего в дивизионе.

Логично, что если есть 5 причин для победы Усика, то должны быть и 5 причин, почему выиграет Гассиев.

Нокаутирующий удар

Неоднократно доводилось слышать, если Усик победит Гассиева, то это будет по очкам, если бой завершится досрочно, то после нокаутирующего удара Мурата.

Главными преимуществами Гассиева являются физическая сила и мощный удар, особенно с левой, а ведь правая сторона корпуса Александра будет ближе всего находиться к самому убойному удару Гассиева – левому боковому по печени. Именно этим ударом он регулярно доставал корпус Лебедева тяжелыми левыми хуками, один из которых и отправил того в нокдаун.

Профессиональный рост

Гассиеву только 24 и он от боя к бою развивается. Если раньше Гассиев шел вперед и попытаться сразу же перемолоть соперника, то в последнем бою с Дортикосом Мурат показал, что может быть тактически гибким и внимательным в защите. Он терпеливо ждал, не форсировал события и местами терпел, а когда Дортикос устал – отправил того в нокаут.

Тренер

Это главная причина роста Гассиева. Именно после начала сотрудничества с тренером Головкина Гассиев начал прибавлять. Складывается впечатление, что Санчес сейчас связывает больше надежд с Муратом, чем с Головкиным.

Абель Санчес – опытный тренер. Намного опытнее наставника Усика Сергея Ватаманюка, поэтому Гассиев против украинца выйдет не с одним планом на бой и будет его менять в зависимости от хода поединка. Будет ли готов к этому Усик? Посмотрим.

Тактический застой Усика

Спорный пункт. С одной стороны, Гассиев развивается от боя к бою, с другой – Усик после расставания с Али Баширом замедлился в своем росте. Он начал застаиваться после своих атак, стал действовать более агрессивно, но при этом больше пропускать. Но есть вариант, что Усику просто не хватало мотивации в проходных защитах в США, да и с Хуком или Бриедисом ему хватило мастерства для победы, а над стареющим немцем Хуком украинец еще и вдоволь поиздевался. К поединку с Гассиевым Усик подойдет как к главному на данный момент в своей карьере.

Политика

Факт проведения боя в Москве значительно усложнил задачу Усика, которая и без того была непростой. Ведь побеждать соперника на его территории всегда непросто, а особенно украинцу в России, учитывая нынешнее состояние отношений между странами.

При равном бою очень велик риск, что рефери поднимет руку Гассиева, а учитывая хорошую "держалку" Мурата, россиянина нокаутировать будет архисложно. У Усика много преимуществ, но равные раунды могут быть отданы судьями Гассиеву. Тем более, что этот бой организаторы "перекупили" у Саудовской Аравии под праздник бокса в стране и омрачать праздник победой украинца не сильно и хотелось бы.

Остается лишь надеяться на уровень амбиций организаторов Всемирной боксерской суперсерии, надеяться, что они не допустят судейского скандала, который даст тень на такую замечательную идею с этим турниром. Хотелось бы, чтобы победил сильнейший и тот, кто более этого достоен.

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Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве. За ходом поединка можно будет следить в нашей онлайн трансляции.

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