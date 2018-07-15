5 причин, почему Усик победит Гассиева

Уже скоро в Москве определится абсолютный чемпион в тяжелом весе.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 12 КО) и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев (25-0, 19 КО) встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии. Бой пройдет 21 июля в городе Москва (Россия). Добавим, что боксеры также поборются за пояс The Ring и кубок Мохаммеда Али.

Писать пять причин по которым Усик победит и легко, и тяжело одновременно, потому что, как бы не старался быть объективным, но все равно болеешь за своего, за тренировками которого наблюдал еще в олимпийской сборной и на бои которого ходил еще когда он выступал за Украинских атаманов или только начинал профи карьеру.

Чемпионский дух

У Усика – менталитет чемпиона. Он уверен в своих силах, своих способностях, у него крепкий дух и сломать его невероятно трудно. Он в последнее время постоянно выступает на территории соперников и это никак не обозначается на его поединках. Он уверенно идет вперед, выполняет план на бой, не замечая зрителей, болеющих против него.

Усик бил поляка Гловацки в Польше, американца Хантера в США, немца Хука в Германии, а латвийца Бриедиса – в Латвии. Фактически получается, что всех своих лучших соперников Александр Усик победил на их территории.

Опыт

За плечами у украинца огромная успешная любительская карьера, пиком которой стало олимпийское золото. После этого украинец еще задержался во Всемирной боксерской серии и лишь потом перешел в профессионалы, где в рекордные для своей категории сроки стал чемпионом мира. Сейчас он на пике карьеры.

Не стоит забывать, что Гассиеву всего 24 года и его большие победы случились лишь в последнее время – против Лебедева, Влодарчика и Дортикоса. Он еще учится и развивается. Против таких, как Усик, он еще не бился, и это может стать проблемой для россиянина.

Скорость

У Гассиева сильный удар, но в Усика еще нужно попасть. Украинец уже встречался с нокаутерами, но для тех это закончилось поражениями. Нокаутер Кшиштоф Гловацки был вынужден гоняться за тенью 36 минут, создавая своими ударами не проблемы для претендента, а сквозняк для людей, сидящих в первом ряду.

Та же участь позже постигла Марко Хука, который в попытках догнать Усика довольно быстро устал. Украинец быстрее на ногах, быстрее работает руками и в таком темпе готов работать весь бой.

Тактическая разнообразность

Александру нравится удивлять – кто ждал, что он полезет в драку с Бриедисом? Усик заставил своего соперника устать, а в пятом раунде просто включил другую передачу, и стал наращивать обороты раунд за раундом.

Тактическая грамотность у Усика – со времен любительской карьеры, но она уже укреплена на профессиональном уровне. Его удары более разнообразны, чем у всех предыдущих соперников Гассиева. Удары не сильные, но их много, и ты не знаешь, откуда прилетит следующий – в голову, по корпусу или пробьет блок. Гассиеву серьезно досталось от Лебедева, но Усик намного легче на ногах и более технически грамотный. И это может стать решающим моментом.

Боксерский IQ

Усик не только быстрый боксер с тактическим разнообразием – он умный боксер. Ему достаточно пару раундов, чтобы понять, кто стоит перед ним в ринге и как добыть победу. Украинец мгновенно реагирует на те, или иные действия соперника и может удивить того своим ударом на встречу. Если Усик подготовится лучшим образом к бою, то у Гассиева будет мало шансов одержать победу.

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Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве. За ходом поединка можно будет следить в нашей онлайн трансляции.

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Виталий Володько, iSport.ua