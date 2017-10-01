Усик – Гассиев: полный андеркарт вечера

Стало известно, кто будет разыгрывать публику перед боем Усик – Гассиев.

Усик и Бриедис выступят в рамках одного вечера бокса

Опубликован полный список боев, которые будут предшествовать главному поединку вечера 21 июля во время боксерского шоу на арене Олимпийский в Москве.

Все бои вечера бокса 21 июля

Финал WBSS Александр Усик (14-0, 12 КО) – Мурат Гассиев (26-0, 19 КО), 12 раундов

Пояса: WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring

Майрис Бриедис (23-1,18 КО) – Брэндон Делорье (11-1-1, 1 КО).

Сесилия Брекхус (33-0, 9 КО) – Инна Сагайдаковская (7-0, 3 КО), 10 раундов

Пояса: WBA, WBC, WBO, IBF, IBO

Федор Чудинов (17-2, 12 КО) – Наджиб Мухаммеди (40-5, 23 КО), 12 раундов

Пояс: WBA interim

Денис Шафиков (39-4-1,20 КО) – Джон Джемино (17-10-1),

Андрей Сироткин (15-0, 4 КО) – Владимир Шишкин (6-0, 3 КО), 12 раундов

Пояс: WBA Inter-Continental

Сергей Богачук (9-0, 9 КО) – Николози Гвиниашвилли (19-11-4, 15 КО), 8 раундов

Магомед Мадиев (11-0, 4 КО) – Марцело Фабиан Касерес, 12 раундов

Пояс: WBA Asia

Константин Пономарев (34-0, 13 КО) – Сергей Воробьев (6-0, 6 КО), 10 раундов

Шахабас Махмудов (2-0, 2 КО) – Малхаз Суджашвили (10-2), 4 раунда

Напомним, Александр Усик и Мурат Гассиев определят абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик – Гассиев.

Ранее сообщалось, что в андеркарте боя Усик – Гассиев проведет поединок Майрис Бриедис.

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