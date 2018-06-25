Усик – Гассиев: онлайн трансляция боя
Онлайн трансляция боя Усик - Гассиев:
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 12 КО) и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев (25-0, 19 КО) встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии. Бой пройдет 21 июля в городе Москва (Россия). Добавим, что боксеры также поборются за пояс The Ring и кубок Мохаммеда Али.
По мнению букмекеров, фаворитом данного боя является наш спортсмен.
Так, на победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,44. На успех его оппонента – 2,75. Ничья в данном противостоянии оценивается в 21,0.
Последние бои Усика:
|27.01.2018
|Усик – Бриедис
|MD12
|09.09.2017
|Усик – Хук
|ТКО10
|08.05.2017
|Усик – Хантер
|UD12
|17.12.2016
|Усик – Мчуну
|ТКО9
|17.09.2016
|Усик – Гловацки
|UD12
Последние бои Гассиева:
|03.02.2018
|Гассиев – Дортикос
|TKO12
|21.10.2017
|Гассиев – Влодарчик
|КО3
|03.12.2016
|Гассиев – Лебедев
|SD12
|17.05.2016
|Гассиев – Шиммелл
|KO1
|18.12.2015
|Гассиев – Томас
|NC3
Ранее iSport.ua рассказывал, на каких телеканалах можно будет увидеть поединок Усик – Гассиев. Также с ценами на билеты вы можете ознакомиться здесь.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 21 июля.
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