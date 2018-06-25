Усик – Гассиев: онлайн трансляция боя

Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Читайте онлайн трансляцию боя Усик – Гассиев, которая состоится 21 июля.

Онлайн трансляция боя Усик - Гассиев:

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 12 КО) и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев (25-0, 19 КО) встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии. Бой пройдет 21 июля в городе Москва (Россия). Добавим, что боксеры также поборются за пояс The Ring и кубок Мохаммеда Али.

По мнению букмекеров, фаворитом данного боя является наш спортсмен.

Так, на победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,44. На успех его оппонента – 2,75. Ничья в данном противостоянии оценивается в 21,0.

Последние бои Усика:

27.01.2018 Усик – Бриедис MD12 09.09.2017 Усик – Хук ТКО10 08.05.2017 Усик – Хантер UD12 17.12.2016 Усик – Мчуну ТКО9 17.09.2016 Усик – Гловацки UD12

Последние бои Гассиева:

03.02.2018 Гассиев – Дортикос TKO12 21.10.2017 Гассиев – Влодарчик КО3 03.12.2016 Гассиев – Лебедев SD12 17.05.2016 Гассиев – Шиммелл KO1 18.12.2015 Гассиев – Томас NC3

Ранее iSport.ua рассказывал, на каких телеканалах можно будет увидеть поединок Усик – Гассиев. Также с ценами на билеты вы можете ознакомиться здесь.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 21 июля.

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