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Усик – Гассиев: онлайн трансляция боя

Комментариев: 16
Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Читайте онлайн трансляцию боя Усик – Гассиев, которая состоится 21 июля.
Онлайн трансляция боя Усик – Гассиев
Онлайн трансляция боя Усик – Гассиев

Онлайн трансляция боя Усик - Гассиев:

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 12 КО) и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев (25-0, 19 КО) встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии. Бой пройдет 21 июля в городе Москва (Россия). Добавим, что боксеры также поборются за пояс The Ring и кубок Мохаммеда Али.

По мнению букмекеров, фаворитом данного боя является наш спортсмен.

Так, на победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,44. На успех его оппонента – 2,75. Ничья в данном противостоянии оценивается в 21,0.

Последние бои Усика:

27.01.2018Усик – БриедисMD12
09.09.2017Усик – ХукТКО10
08.05.2017Усик – ХантерUD12
17.12.2016Усик – МчунуТКО9
17.09.2016Усик – ГловацкиUD12

Последние бои Гассиева:

03.02.2018Гассиев – ДортикосTKO12
21.10.2017Гассиев – ВлодарчикКО3
03.12.2016Гассиев – ЛебедевSD12
17.05.2016Гассиев – ШиммеллKO1
18.12.2015Гассиев – ТомасNC3

Ранее iSport.ua рассказывал, на каких телеканалах можно будет увидеть поединок Усик – Гассиев. Также с ценами на билеты вы можете ознакомиться здесь.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 21 июля.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, онлайн трансляция, бой, Всемирная боксерская суперсерия, финал, WBSS
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Комментариев (16)
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Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  21.07.2018, 23:49
Оценка:  0
гость
Читайте онлайн трансляцию боя....это сука как?
гость  (аноним)  21.07.2018, 23:36
Оценка:  +1
гость
где смотреть? Матч тв висит(
гость  (аноним)  21.07.2018, 23:26
Оценка:  +5
гость
23:19 К российской владе у меня, мягко говоря, много вопросов. Но украинская вообще полный отстой. Очень надеюсь шо украинцы на выборах 2019 года шоколадных выкинут нах.
гость  (аноним)  21.07.2018, 23:19
Оценка:  +3
гость
Дзюдоистов за выступление в Москве выебали и не зачли награды. Усик выступает и хоть бы хер. Что да двойные стандарты??? кто та самка собаки которая решает кого травить за поездки ,а кого нет???
гость  (аноним)  21.07.2018, 22:45
Оценка:  0
гость
21:51 На МатчТВ. В районе 23 часов.
гость  (аноним)  21.07.2018, 21:51
Оценка:  +1
гость
Где и во сколько трансляция основного боя бигмир,проснись
петенька  (аноним)  11.07.2018, 14:13
Оценка:  -4
петенька
В пуканчик хочу!
xМIBx    10.07.2018, 15:40
Оценка:  -9
xМIBx
Кто бы из них ни побелил, выигрывает Россия, так как Усик крымчанин, а Крым это Россия! ))
AIen-ka    21.07.2018, 11:43
Оценка:  +6
AIen-ka
Усик - украинец, Гассиев - осетин
lollol    21.07.2018, 22:08
Оценка:  +2
lollol
Усик выступает под Украинским флагом, Крым это Украина ))
KOtyra    21.07.2018, 23:41
Оценка:  -1
KOtyra
Крым это Украина, а ты, xМIBx - дебил)))
Молния  (аноним)  10.07.2018, 12:22
Оценка:  -10
Молния
УСИК В МОСКВЕ ПОЗОРНО ПРОИГРАЛ ГАССИЕВУ В ПЕРВОМ РАУНДЕ!
lollol    21.07.2018, 22:11
Оценка:  +4
lollol
быстро в палату, санитары идут ))
гость  (аноним)  25.06.2018, 22:44
Оценка:  -7
гость
Усик еще соскочит не один раз..
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