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Гловацки: Усик – соперник моей мечты, я хочу реванш

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Кшиштоф Гловацки осознает, что мог боксировать намного лучше в поединке с Александром Усиком.
Александр Усик против Кшиштофа Гловацки
Александр Усик против Кшиштофа Гловацки
dziennikbaltycki.pl

Польский тяжеловес Кшиштоф Гловацки заявил о своем желании провести реванш против чемпиона WBO и WBC Александра Усика, назвав украинца соперником своей мечты.

"C кем хотел бы встретится? Усик – это соперник моей мечты. Он победил меня. Понятно же, что я хочу реванш.

В том бою я не показал всего на что способен. Знаю, что мог драться намного лучше", – сказал поляк в комментарии телеканалу TVP Sport.

Напомним, Усик победил Гловацки в сентябре 2016 года решением судей, выиграв титул по версии WBO.

Ранее американские СМИ назвали новую дату боя Усик – Гассиев. 

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Теги: бокс, Александр Усик, Кшиштоф Гловацки
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