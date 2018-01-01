Гловацки: Усик – соперник моей мечты, я хочу реванш

Кшиштоф Гловацки осознает, что мог боксировать намного лучше в поединке с Александром Усиком.

Польский тяжеловес Кшиштоф Гловацки заявил о своем желании провести реванш против чемпиона WBO и WBC Александра Усика, назвав украинца соперником своей мечты.

"C кем хотел бы встретится? Усик – это соперник моей мечты. Он победил меня. Понятно же, что я хочу реванш.

В том бою я не показал всего на что способен. Знаю, что мог драться намного лучше", – сказал поляк в комментарии телеканалу TVP Sport.

Напомним, Усик победил Гловацки в сентябре 2016 года решением судей, выиграв титул по версии WBO.

Ранее американские СМИ назвали новую дату боя Усик – Гассиев.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!