Гловацки: Усик – соперник моей мечты, я хочу реванш
Кшиштоф Гловацки осознает, что мог боксировать намного лучше в поединке с Александром Усиком.
Польский тяжеловес Кшиштоф Гловацки заявил о своем желании провести реванш против чемпиона WBO и WBC Александра Усика, назвав украинца соперником своей мечты.
"C кем хотел бы встретится? Усик – это соперник моей мечты. Он победил меня. Понятно же, что я хочу реванш.
В том бою я не показал всего на что способен. Знаю, что мог драться намного лучше", – сказал поляк в комментарии телеканалу TVP Sport.
Напомним, Усик победил Гловацки в сентябре 2016 года решением судей, выиграв титул по версии WBO.
Ранее американские СМИ назвали новую дату боя Усик – Гассиев.
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