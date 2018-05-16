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Фьюри: Если Хэю сейчас нужна работа, то он может мыть мне корабль

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Тайсон Фьюри считает, что Дэвиду Хэю не стоит пока что завершать карьеру.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британец Тайсон Фьюри предлагает новое место работы для Дэвида Хэя, если тот надумал завершить карьеру после поражения от Тони Беллью. 

"Я думал, что бой пройдет так, как он прошел. Я ожидал увидеть нокаут от Белью. Дело в том, что Хэй уже закончился, как боксер.

Я, конечно, извиняюсь, но если Дэвиду сейчас нужна работа, то он может мыть мне корабль.

Нужно ли ему завершать карьеру? Думаю, нет. У него еще может пройти несколько хороших поединков, так что пусть продолжает", – сказал Фьюри в комментарии YouTube-каналу FightHype.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что не хочет покалечить Тони Беллью.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Дэвид Хэй
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