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Бой Ломаченко с Гарсией не состоится из-за Арума – тренер

Комментариев: 1
Наставник Майки Гарсии оценил шансы на поединок между его подопечным и украинцем Василием Ломаченко.
Василий Ломаченко и Майки Гарсия
Василий Ломаченко и Майки Гарсия
Top Rank Boxing

Роберт Гарсия, тренер и брат чемпиона мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия, не верит в возможность проведения боя с чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко.

По словам наставника, поединок не состоится из-за позиции промоутера украинца Боба Арума.

"Ломаченко был бы готов к бою, он хочет драться с сильнейшими. Но когда дойдет до переговоров, Арум скажет свое слово. Он не согласится на проведение боя в карде Showtime", – приводит слова Роберта Гарсию BoxingNews 24.

Ранее Майки Гарсия оценил роботу Василия Ломаченко в бою с Хорхе Линаресом.

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Теги: бокс, Майки Гарсия, Роберт Гарсия, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  16.05.2018, 20:42
Оценка:  0
русский
Хочу отсосать член у Майки Гарсии. Ну а потом в пуканчик)))))).
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