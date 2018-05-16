Бой Ломаченко с Гарсией не состоится из-за Арума – тренер

Наставник Майки Гарсии оценил шансы на поединок между его подопечным и украинцем Василием Ломаченко.

Роберт Гарсия, тренер и брат чемпиона мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия, не верит в возможность проведения боя с чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко.

По словам наставника, поединок не состоится из-за позиции промоутера украинца Боба Арума.

"Ломаченко был бы готов к бою, он хочет драться с сильнейшими. Но когда дойдет до переговоров, Арум скажет свое слово. Он не согласится на проведение боя в карде Showtime", – приводит слова Роберта Гарсию BoxingNews 24.

Ранее Майки Гарсия оценил роботу Василия Ломаченко в бою с Хорхе Линаресом.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!