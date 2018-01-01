Усик: Бой с Беллью? Может быть, ничего неизвестно
Александр Усик дал экспресс-комментарий по поводу своего боя с Муратом Гассиевым.
Украинский чемпион по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик не отрицает, что может провести поединок против Тони Беллью, а также отреагировал на сравнение с Василием Ломаченко.
– Будет ли бой с Тони Белью?
– Может быть. Ничего неизвестно.
– Согласны ли вы, когда вас называют тяжеловесным Ломаченко?
– Называйте, я промолчу.
– Как будет протекать бой против Гассиева?
– Это будет бокс.
– К чему стоит готовится Гассиеву, какие последние слова вы ему скажите?
– Нет, зачем мне ему последние слова говорит, все нормально, все хорошо, – отметил Усик в комментарии FightHype.com.
Ранее американские СМИ назвали новую дату боя Усик – Гассиев.
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