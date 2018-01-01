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Усик: Бой с Беллью? Может быть, ничего неизвестно

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Александр Усик дал экспресс-комментарий по поводу своего боя с Муратом Гассиевым.
Александр Усик
Александр Усик
k2ukraine.com

Украинский чемпион по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик не отрицает, что может провести поединок против Тони Беллью, а также отреагировал на сравнение с Василием Ломаченко.

– Будет ли бой с Тони Белью?

– Может быть. Ничего неизвестно.

– Согласны ли вы, когда вас называют тяжеловесным Ломаченко?

– Называйте, я промолчу.

– Как будет протекать бой против Гассиева?

– Это будет бокс.

– К чему стоит готовится Гассиеву, какие последние слова вы ему скажите?

– Нет, зачем мне ему последние слова говорит, все нормально, все хорошо, – отметил Усик в комментарии FightHype.com.

Ранее американские СМИ назвали новую дату боя Усик – Гассиев.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Тони Беллью
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