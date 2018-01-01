Фрэнк Уоррен: Ломаченко – лучший из всех, кого я видел

Британский промоутер намерен привезти украинского боксера в Британию.

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что впечатлен украинским чемпионом Василием Ломаченко и хочет привезти его в Британию, чтобы местные фанаты могли увидеть современную легенду.

"Я впечатлен Ломаченко. Я могу назвать его лучшим из всех, кого мне приходилось видеть. В нем есть что-то особенное.

Линарес пытался показать все лучшие качества и было видно его желание победить, но Ломаченко показал мощный бой. Он продемонстрировал отличный ритм и баланс. Это потрясающе. Завоевать столько титулов в разных дивизионах всего за 12 боев – я такого не видел.

Я буду разговариватьс с Бобом Арумом. Мы хотим привезти его в Британию, чтобы фанаты могли увидеть современную легенду", - сказал Уоррен в интервью iFL TV.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко поднялся в рейтинге P4P по версии журнала The Ring.

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