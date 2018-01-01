Арум: Мейвезер хочет посмотреть, как Ломаченко уничтожит Дэвиса в ринге

Боб Арум рассказал о звонке Флойда Мейвезера в промоутерскую компанию Василия Ломаченко.

Промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что Флойд Мейвезер звонил в Top Rank, занимающуюся делами украинца, на счет возможного боя со своим боксером Джервонтой Дэвисом.

По словам Арума, разговор Мейвезер вел с президентом Top Rank Тоддом Дюбеффом.

"Ну, это вы спросите у Флойда. Он звонил Тодду Дюбеффу (президент Top Rank – ред.). Мне кажется, Мейвезер зол на Дэвиса по какой-то причине и теперь хочет, чтобы Ломаченко уничтожил его в ринге", – цитирует Арума Bad Left Hook.

Ранее iSport.ua писал о возможных соперниках Василия Ломаченко.

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