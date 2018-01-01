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Арум: Мейвезер хочет посмотреть, как Ломаченко уничтожит Дэвиса в ринге

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Боб Арум рассказал о звонке Флойда Мейвезера в промоутерскую компанию Василия Ломаченко.
Эгис Климас, Василий Ломаченко, Боб Арум
Эгис Климас, Василий Ломаченко, Боб Арум
Top Rank Boxing

Промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что Флойд Мейвезер звонил в Top Rank, занимающуюся делами украинца, на счет возможного боя со своим боксером Джервонтой Дэвисом.

По словам Арума, разговор Мейвезер вел с президентом Top Rank Тоддом Дюбеффом.

"Ну, это вы спросите у Флойда. Он звонил Тодду Дюбеффу (президент Top Rank – ред.). Мне кажется, Мейвезер зол на Дэвиса по какой-то причине и теперь хочет, чтобы Ломаченко уничтожил его в ринге", – цитирует Арума Bad Left Hook.

Ранее iSport.ua писал о возможных соперниках Василия Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, Боб Арум, Флойд Мейвезер, бокс
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