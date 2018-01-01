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Ломаченко поднялся в рейтинге P4P по версии журнала The Ring

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Василий Ломаченко после завоевания титула в новой категории улучшил свои позиции в рейтинге авторитетного издания.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров вне весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring.

Триумф украинца над Хорхе Линаресом в своем первом бою в легком весе обеспечил ему новый титул, пояс журнала The Ring и улучшение позиции в рейтинге P4P (pound for pound) по версии того же издания.

Рейтинг боксеров P4P по версии The Ring (от 13 мая 2018 года):

1. Геннадий Головкин, Казахстан

2. Василий Ломаченко, Украина

3. Теренс Кроуфорд, США

4. Сауль Альварес, Мексика

5. Майки Гарсия, США

6. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд

7. Наоя Иноуэ, Япония

8. Эррол Спенс, США

9. Сергей Ковалев, Россия

10. Гильермо Ригондо, Куба

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Линарес стал самым рейтинговым в США на кабельном телевидении в 2018 году.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, рейтинг, бокс
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