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Пакьяо хочет реванша с Мейвезером

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Мэнни Пакьяо изъявил желание еще раз встретиться с Флойдом Мейвезером.
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо
Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо хочет провести реванш с Флойдом Мейвезером.

Филиппинец надеется, что Мейвезер вернется в ринг ради боя с ним.

"Я точно хотел бы провести этот реванш. Надеюсь, Мейвезер вернется и мы сможем провести еще один бой. Но вообще, я не смотрю дальше предстоящего поединка против Маттиссе, он станет для меня настоящим вызовом и испытанием", - цитирует Пакьяо World Boxing News.

Напомним, Пакьяо встретится с Лукасом Матиссе 15 июля в Куала-Лумпуре.

Бой Пакьяо - Мейвезер состоялся в мае 2015 года, тогда судьи единогласно отдали победу американцу.

Ранее сообщалось, что Мейвезер прокомментировал предстоящий бой Пакьяо с Матиссе.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер, бокс
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