Американские СМИ назвали дату боя Усик - Гассиев

Финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может пройти через две месяца - во второй половине июля.

Об этом сообщил журналист американского издания UCNLive Марио Лопес, уточнив, что не знает о месте встречи.

"21 июля – это дата, которую я слышал в контексте поединка Усик – Гассиев. Ничего не слышал о месте или стадионе", – написал Лопес в Twitter.

July 21st is the date Im hearing for Usyk-Gassiev. Haven't heard anything about the venue/location... #boxing