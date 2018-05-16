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Американские СМИ назвали дату боя Усик - Гассиев

Комментариев: 3
Поединок может пройти уже после чемпионата мира по футболу.
Мурат Гассиев - Александр Усик
Мурат Гассиев - Александр Усик

Финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может пройти через две месяца - во второй половине июля.

Об этом сообщил журналист американского издания UCNLive Марио Лопес, уточнив, что не знает о месте встречи.

"21 июля – это дата, которую я слышал в контексте поединка Усик – Гассиев. Ничего не слышал о месте или стадионе", – написал Лопес в Twitter.

Напомним, финал WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым должен был состояться 12 мая, но был перенесен из-за травмы украинца.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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Комментариев (3)
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uffagud    16.05.2018, 13:18
Оценка:  -1
uffagud
Сусик обосрался как последний фраерок...
гость  (аноним)  16.05.2018, 13:14
Оценка:  -1
гость
Усик засцал, так бы уже как и планировалось бой прошел бы 12 мая, травма у него - засцал вот и вся травма
pусский  (аноним)  16.05.2018, 13:08
Оценка:  -1
pусский
Усик его в пуканчик!
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