Американские СМИ назвали дату боя Усик - Гассиев

Поединок может пройти уже после чемпионата мира по футболу.

Финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может пройти через две месяца - во второй половине июля.

Об этом сообщил журналист американского издания UCNLive Марио Лопес, уточнив, что не знает о месте встречи.

"21 июля – это дата, которую я слышал в контексте поединка Усик – Гассиев. Ничего не слышал о месте или стадионе", – написал Лопес в Twitter.

July 21st is the date Im hearing for Usyk-Gassiev. Haven't heard anything about the venue/location... #boxing — Vasteve Lomakimko (@steveucnlive) 16 мая 2018 г.

Напомним, финал WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым должен был состояться 12 мая, но был перенесен из-за травмы украинца.

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