Фьюри: Не хочу драться с Беллью, у него семья, дети

Тайсон Фьюри считает, что может легко травмировать Беллью.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отметил, что не будет драться с почетным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью.

"Я не хочу драться с Беллью. У Тони семья, у него дети, так что пусть он остаётся здоровым и зарабатывал для них деньги. Если он выйдет на ринг с Цыганским королем, то я просто уничтожу Беллью — он маленький человек, я могу ему не просто доставить боль, а серьёзно травмировать его. Ну что будет хорошего из того, что Тони потеряет здоровье?", — сказал Фьюри Fighthype.

Ранее Фьюри впечатлил своей формой за месяц до возвращения на ринг.

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