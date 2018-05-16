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Фьюри: Не хочу драться с Беллью, у него семья, дети

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Тайсон Фьюри считает, что может легко травмировать Беллью.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отметил, что не будет драться с почетным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью.

"Я не хочу драться с Беллью. У Тони семья, у него дети, так что пусть он остаётся здоровым и зарабатывал для них деньги. Если он выйдет на ринг с Цыганским королем, то я просто уничтожу Беллью — он маленький человек, я могу ему не просто доставить боль, а серьёзно травмировать его. Ну что будет хорошего из того, что Тони потеряет здоровье?", — сказал Фьюри Fighthype.

Ранее Фьюри впечатлил своей формой за месяц до возвращения на ринг. 

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Теги: Тайсон Фьюри, Тони Беллью, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  16.05.2018, 11:09
Оценка:  0
петенька
Лучше с Хью Фьюри, у него все соперники с отрицательным рекордом.
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