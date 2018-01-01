Переключиться на мобильную версию

Промоутеры Головкина и Альвареса приступили к переговорам

Комментариев: 0
Ожидаемый реванш может состояться в сентябре.
Сауль Альварес - Геннадий Головкин
Сауль Альварес - Геннадий Головкин
boxingscene.com

Промоутеры чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) начали переговоры по реваншу. Об этом сообщил Оскар Де Ла Хойя, ведущий дела мексиканского боксера.

"Мы начали переговоры с Томом Леффлером (промоутером Головкина). Мы хотим, чтобы этот реванш состоялся, и это очередной шаг в правильном направлении.

Надеюсь, мы сможем сделать этот бой. Эти ребята, Канело и Головкин, наверняка сейчас не любят друг друга. Если поединок состоится в сентябре, то он выйдет гораздо интереснее. Теперь между ними реальная вражда. Это будет адский поединок, если он пройдет в сентябре. Но Канело в любом случае в сентябре вернется на ринг", - цитирует Оскара ESPN.

Напомним, Канело попался на допинге и был отстранен от бокса на полгода.

Ранее сообщалось, что Оскар де ла Хойа заявил о готовности Альвареса пройти проверку детектором лжи.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Сауль Альварес, Геннадий Головкин, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь