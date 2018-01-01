Промоутеры Головкина и Альвареса приступили к переговорам

Ожидаемый реванш может состояться в сентябре.

Промоутеры чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) начали переговоры по реваншу. Об этом сообщил Оскар Де Ла Хойя, ведущий дела мексиканского боксера.

"Мы начали переговоры с Томом Леффлером (промоутером Головкина). Мы хотим, чтобы этот реванш состоялся, и это очередной шаг в правильном направлении.

Надеюсь, мы сможем сделать этот бой. Эти ребята, Канело и Головкин, наверняка сейчас не любят друг друга. Если поединок состоится в сентябре, то он выйдет гораздо интереснее. Теперь между ними реальная вражда. Это будет адский поединок, если он пройдет в сентябре. Но Канело в любом случае в сентябре вернется на ринг", - цитирует Оскара ESPN.

Напомним, Канело попался на допинге и был отстранен от бокса на полгода.

Ранее сообщалось, что Оскар де ла Хойа заявил о готовности Альвареса пройти проверку детектором лжи.

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