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Джошуа не заинтересован в поединке с Поветкиным

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Британец Энтони Джошуа нацелен на бой с Деонтеем Уайлдером.
Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер
boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа признался, что на данном этапе карьеры он не заинтересован в поединке с обязательным претендентом на титул по версии WBA Александром Поветкиным, а хочет провести бой с американским чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"Я хочу провести бой с Уайлдером, хочу сделать это здесь и сейчас.

У нас есть варианты по обязательным претендентам. Например, бой с Александром Поветкиным. Но, честно говоря, сейчас я не заинтересован в таком поединке. Только не сейчас, когда есть возможность сразиться с Уайлдером. Наш с ним бой должен состояться до конца 2018 года", — признался Джошуа в интервью boxingscene.

Ранее сообщалось, что Андрей Рябинский обсудил с Эдди Хирном бой Александра Поветкина и Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Поветкин
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