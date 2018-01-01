Бельтран уверен, что в его возрасте нельзя отказываться от боя с Ломаченко

Рэймундо Бельтран намерен заработать на поединке с украинским боксером.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэймундо Бельтран заявил, что примет предложение встретиться в объединительном поединке с чемпионом WBA в легком весе Василием Ломаченко, поскольку в его возрасте уже не отказываются от крупных боев.

"Я уже в том возрасте, когда мне нужны крупные бои. Я уже не проспект, которому осторожно ведут карьеру. Уверен, что нужно использовать возможности, которые предоставляет статус чемпиона мира", - цитирует Бельтрана ESPN Deportes.

Ранее промоутер украинца Боб Арум объявил, что в следующий бой Ломаченко проведет 25 августа в Лос-Анджелесе (США). Возможным соперником является Рэймундо Бельтран.

Напомним, Василий Ломаченко завоевал титул WBA в легком весе, нокаутировав Хорхе Линареса.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо заинтересован в бое с Василием Ломаченко.

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