Майки Гарсия: Я могу остановить Ломаченко

Майки Гарсия уверен, что справится с украинцем.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия прокомментировал свой потенциальный бой с чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко.

"Я могу остановить его. Он выглядел поразительно в боях с менее качественными соперниками. Но когда он вышел на ринг с Линаресом, ему не было легко. Он перенес нокдаун и показал, что он тоже уязвим. Он не феномен, и нельзя сказать, что он не от мира сего", — приводит слова Гарсии Boxingnews24.

Напомним, Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде.

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