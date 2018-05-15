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Майки Гарсия: Я могу остановить Ломаченко

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Майки Гарсия уверен, что справится с украинцем.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия прокомментировал свой потенциальный бой с чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко. 

"Я могу остановить его. Он выглядел поразительно в боях с менее качественными соперниками. Но когда он вышел на ринг с Линаресом, ему не было легко. Он перенес нокдаун и показал, что он тоже уязвим. Он не феномен, и нельзя сказать, что он не от мира сего", — приводит слова Гарсии Boxingnews24.

Напомним, Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде. 

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Теги: Майки Гарсия, Василия Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
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