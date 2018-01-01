Де ла Хойя: Альварес будет сдавать допинг-тесты ВАДА

Сауль Альварес был отстранен от бокса на полгода за положительные допинг-тесты.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал, что его клиент Сауль Альваресбудет участвовать в программе добровольной сдачи допинг-проб под эгидой Международного антидопингового агентства (ВАДА) и Всемирного боксерского совета (WBC).

"Как только у Сауля будет подписан контракт на следующий поединок, то Альварес сразу же войдет в программу добровольного тестирования ВАДА", – сказал де ла Хойя в интервью TMZ.

Ранее сообщалось, что Сауля Альвареса исключили из рейтинга WBC.

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