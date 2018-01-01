Экс-чемпион мира: Поставил бы на Гарсию в его бою с Ломаченко

Келли Павлик считает, что Майки Гарсия превзошел бы Василия Ломаченко в поединке.

Американский экс-чемпион мира в среднем весе Келли Павлик заявил, что чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия оказался бы сильнее обладателя титула WBO украинца Василия Ломаченко.

По мнению бывшего чемпиона, американец превосходит Ломаченко в анторометрии и опыте, что сыграло бы ему на руку в поединке с украинцем.

"Гарсия – очень талантливый парень. Он умный, поэтому хорошо подстраивается под любого соперника. Он прогрессирует с каждым раундом, всегда хорош в защите, никогда не открывается.

Я не склонен считать, что у Ломаченко серьезный удар. Его поединок с Гарсией получился бы очень интересным и конкурентным. Но в нем я бы поставил на Гарсию. На его преимущество в антропометрии, в опыте, в знании бокса.

Гарсия - это боец, который почти не допускает ошибок и очень здорово двигается. Поэтому он сможет нивелировать преимущество Ломаченко в работе ног", – сказал Павлик в комментарии Fighthype.

Ранее Майки Гарсия выразил надежду на то, что его бой с Василием Ломаченко состоится.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!