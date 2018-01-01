Менеджер Бельтрана: Мы счастливы, что появилась возможность боя с Ломаченко

Раймундо Бельтран не боится вызова Василием Ломаченко.

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Раумундо Бельтрана Стив Фэдер выразил радость от того, что имеет возможность организовать для своего подопесного бой с украинским обладателем титула WBA Василием Ломаченко.

"Безусловно, мы видели поединок между Ломаченко и Линаресом. И понимаем, что у нас появились варианты. Конечно, мы счастливы, что возникла вероятность и с удовольствием рассмотрим все предложения. Раймундо никогда не избегал вызовов.

Бельтран сейчас отдыхает, но скоро приступит к тренировкам в лагере. Сначала мы хотим услышать предложение от Боба Арума и пожелания Бельтрана. Могу сказать точно одно - Раймундо не боится парня, которого называют лучшим в мире. Бельтран готов сразиться с любым бойцом. Не забывайте, он прошел 12 раундов с Кроуфордом, который сейчас выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). Это многое говорит о характере Бельтрана", - цитирует Фэдера BoxingScene.

Напомним, Василий Ломаченко завоевал титул WBA в легком весе, нокаутировав Хорхе Линареса.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо заинтересован в бое с Василием Ломаченко.

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