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Джошуа – Поветкин: промоутеры обсудили возможный бой

Комментариев: 2
Андрей Рябинский обсудил с Эдди Хирном бой Александра Поветкина и Энтони Джошуа.
Андрей Рябинский и Эдди Хирн
Андрей Рябинский и Эдди Хирн
instagram.com/ryabinskiy

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBO/IBF Энтони Джошуа, встретился с промоутером российского боксера Александра Поветкина.

"Эдди Хирн приезжал в гости. Говорили про бой Джошуа – Поветкин в Лондоне скоро. Только не говорите никому пока! (пока в процессе переговоров)", – написал Андрей Рябинский в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось о том, что промоутер Александра Поветкина намерен организовать бой своего клиента против Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Поветкин, Андрей Рябинский, Эдди Хирн
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  15.05.2018, 12:57
Оценка:  +1
русский
Хочу сосать шоколадный жезл афро-англичанина в Питере)))))). За мной не занимать)))).
Поветкин  (аноним)  15.05.2018, 12:55
Оценка:  +1
Поветкин
Наконец то я выйду боксировать. Надеюсь, Энтони меня грубо нокаутирует, и я упаду своим толстым телом на настил ринга, под дружное улюлюканье зала.
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