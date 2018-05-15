Джошуа – Поветкин: промоутеры обсудили возможный бой

Андрей Рябинский обсудил с Эдди Хирном бой Александра Поветкина и Энтони Джошуа.

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBO/IBF Энтони Джошуа, встретился с промоутером российского боксера Александра Поветкина.

"Эдди Хирн приезжал в гости. Говорили про бой Джошуа – Поветкин в Лондоне скоро. Только не говорите никому пока! (пока в процессе переговоров)", – написал Андрей Рябинский в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось о том, что промоутер Александра Поветкина намерен организовать бой своего клиента против Энтони Джошуа.

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