Сауля Альвареса исключили из рейтинга WBC

Мексиканский боксер отказывается сдавать тесты на допинг.

Мексиканский боец Сауль Альварес был исключен из рейтинга WBC. Об этом сообщил глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Причиной исключения стал отказ спортсмена от прохождения тестов на запрещенные препараты, которые проводят допинг-офицеры Всемирной антидопинговой ассоциации (VADA).

По словам Сулеймана, Альварес будет вновь включен в рейтинг после того, как подпишет согласие на сдачу проб. Мексиканец сможет принимать участие в боях, но ему придется согласиться с требованиями WBC и взаимодействовать с VADA.

Напомним, Канело попался на допинге и был отстранен от бокса на полгода.

Ранее сообщалось, что Оскар де ла Хойа заявил о готовности Альвареса пройти проверку детектором лжи.

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