Переключиться на мобильную версию

Сауля Альвареса исключили из рейтинга WBC

Комментариев: 0
Мексиканский боксер отказывается сдавать тесты на допинг.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканский боец Сауль Альварес был исключен из рейтинга WBC. Об этом сообщил глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Причиной исключения стал отказ спортсмена от прохождения тестов на запрещенные препараты, которые проводят допинг-офицеры Всемирной антидопинговой ассоциации (VADA).

 По словам Сулеймана, Альварес будет вновь включен в рейтинг после того, как подпишет согласие на сдачу проб. Мексиканец сможет принимать участие в боях, но ему придется согласиться с требованиями WBC и взаимодействовать с VADA.

Напомним, Канело попался на допинге и был отстранен от бокса на полгода.

Ранее сообщалось, что Оскар де ла Хойа заявил о готовности Альвареса пройти проверку детектором лжи.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Сауль Альварес, бокс, WBC
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Boxingnews24

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь