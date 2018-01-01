Пакьяо заинтересован в бое с Ломаченко
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выразил заинтересованность в поединке с украинцем Василием Ломаченко после того, как тот завоевал пояс с легком весе.
"Конечно, нам был бы интересен этот бой. Ломаченко только что победил Линареса, теперь ему принадлежит чемпионский пояс. Значит, я могу биться за титул", - приводит слова Пакьяо World Boxing News.
Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.
После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.
Промоутер Боб Арум подтвердил большую вероятность объединительного боя, назвав дату и место следующего боя украинца.
Смотрите также полное видео боя Ломаченко - Линарес.
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