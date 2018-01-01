Майки Гарсия: Ломаченко хорош, надеюсь наш бой состоится в ближайшем будущем

Майки Гарсия оценил роботу Василия Ломаченко в бою с Хорхе Линаресом.

Обладатель титула WBC в легком весе Майки Гарсия остался под впечатлением после победы Василия Ломаченко над Хорхе Линаресом в боя за чемпионский пояс WBA. Американец надеется встретится с украинцем в ближайшем времени.

"Ломаченко хорош, он побил отличного чемпиона. Я бы очень хотел подраться с ним. Надеюсь, наша встреча состоится в ближайшем будущем", – приводит слова Гарсии ресурс BoxingScene.com.

Сразу после поединка с Линаресом Боб Арум заявил, что будет сложно организовать бой Ломаченко с Майки из-за телевизионных прав. Напомним, у Ломаченко действующий контракт с ESPN в то время, как Гарсия сотрудничает с Showtime.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что хочет боя с победителем пары Гарсия – Истер.

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