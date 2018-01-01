Промоутер: Бой Ломаченко – Бельтран будет похож на уличную драку, мы не хотим этого

Стив Федер поделился мнением о возможном бое Ломаченко – Бельтран.

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО) Стив Федер рассказал, почему он не хочет видеть поединок своего подопечного против украинца Василия Ломаченко.

"Рэй никогда не уклонялся от вызовов. Если надо будет провести такой бой, мы сделаем это. Вопрос только в цифрах. Рэй провел 12 раундов против Теренса Кроуфорда – он единственный, кого Кроуфорд так и не смог остановить.

Бельтран – большой и сильный легковес. Его удары сильнее, чем у Линареса. С Ломаченко у Бельтрана получится уличный бой – именно этого Василий и ждет. И именно поэтому мы не хотим этот бой.

Ломаченко может бить Бельтрана весь вечер. А Рэю достаточно одного удара слева, чтобы нанести ущерб. Левый Бельтрана мощнее правого прямого Линареса, которым он отправил Ломаченко в нокдаун", – цитирует Федера The Ring.

Ранее сообщалось, что в прошедшие выходные Ломаченко нокаутировал Линареса в десятом раунде поединка.

После боя промоутер украинца Боб Арум рассказал, когда Василий вернется на ринг.

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