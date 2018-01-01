Переключиться на мобильную версию

Промоутер: Бой Ломаченко – Бельтран будет похож на уличную драку, мы не хотим этого

Комментариев: 0
Стив Федер поделился мнением о возможном бое Ломаченко – Бельтран.
Раймундо Бельтран
Раймундо Бельтран
BoxingScene.com

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО) Стив Федер рассказал, почему он не хочет видеть поединок своего подопечного против украинца Василия Ломаченко.

"Рэй никогда не уклонялся от вызовов. Если надо будет провести такой бой, мы сделаем это. Вопрос только в цифрах. Рэй провел 12 раундов против Теренса Кроуфорда – он единственный, кого Кроуфорд так и не смог остановить.

Бельтран – большой и сильный легковес. Его удары сильнее, чем у Линареса. С Ломаченко у Бельтрана получится уличный бой – именно этого Василий и ждет. И именно поэтому мы не хотим этот бой.

Ломаченко может бить Бельтрана весь вечер. А Рэю достаточно одного удара слева, чтобы нанести ущерб. Левый Бельтрана мощнее правого прямого Линареса, которым он отправил Ломаченко в нокдаун", – цитирует Федера The Ring.

Ранее сообщалось, что в прошедшие выходные Ломаченко нокаутировал Линареса в десятом раунде поединка.

После боя промоутер украинца Боб Арум рассказал, когда Василий вернется на ринг.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Раймундо Бельтран, промоутер, Василий Ломаченко, бой, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь