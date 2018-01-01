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Арум: Нокдаун поднимет Ломаченко в чужих глазах

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Соперники не будут бояться Василия, так как увидели, что и у него есть уязвимые места.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал нокдаун Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) в бою против Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). По мнению промоутера, тепер Василию будет легче найти соперников.

"Я думаю, нокдаун поднимет Василия в чужих глазах. Теперь люди скажут, что он боец. И, если честно, ребята из легкого дивизиона уже готовы говорить: "Хорошо, я проведу с ним бой". Он не супермэн", - цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, Ломаченко нокаутировал Линареса в десятом раунде поединка. 

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Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, нокдаун, нокаут
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