Арум: Нокдаун поднимет Ломаченко в чужих глазах

Соперники не будут бояться Василия, так как увидели, что и у него есть уязвимые места.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал нокдаун Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) в бою против Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). По мнению промоутера, тепер Василию будет легче найти соперников.

"Я думаю, нокдаун поднимет Василия в чужих глазах. Теперь люди скажут, что он боец. И, если честно, ребята из легкого дивизиона уже готовы говорить: "Хорошо, я проведу с ним бой". Он не супермэн", - цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, Ломаченко нокаутировал Линареса в десятом раунде поединка.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!