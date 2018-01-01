Промоутер: Бриедис с Гассиевым вместо Усика – это убийство интриги

Аль Сиеста не верит, что его клиент может заменить украинца в финале WBSS.

Аль Сиеста, промоутер полуфиналиста WBSS в первом тяжелом весе Майриса Бриедиса, поделился мнением о возможном участии своего подопечного в финальном бою вместо Александра Усика.

"Я не верю, что Бриедис сразится с Гассиевым вместо Усика – для организаторов WBSS это будет просто убийство интриги. Конечно, если Александр не сможет драться из-за травмы, то Майрису придётся выйти на ринг с Муратом, но это единственный вариант для такого боя", – сказал Сиеста FightTalk.

Напомним, Бриедис и Усик встречались в полуфиналеWBSS, где победу одержал Александр. Финал WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым должен был состояться 12 мая, но был перенесен из-за травмы украинца.

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