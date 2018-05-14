Джошуа подпишет новый контракт с Хирном на сумму свыше 100 млн

Энтони Джошуа и Matchroom договорились о новом соглашении.

Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа подпишет новое соглашение с промоутером Эдди Хирном из Matchroom.

По информации BoxingScene, 3-летний контракт будет рассчитан на сумму около 135 миллионов долларов.

Ранее Эдди Хирн рассказал о том, что его клиент имеет желание драться с Деонтеем Уайлдером, но хочет провести этот бой у себя на родине в Великобритании.

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