Джошуа подпишет новый контракт с Хирном на сумму свыше 100 млн
Энтони Джошуа и Matchroom договорились о новом соглашении.
Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа подпишет новое соглашение с промоутером Эдди Хирном из Matchroom.
По информации BoxingScene, 3-летний контракт будет рассчитан на сумму около 135 миллионов долларов.
Ранее Эдди Хирн рассказал о том, что его клиент имеет желание драться с Деонтеем Уайлдером, но хочет провести этот бой у себя на родине в Великобритании.
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