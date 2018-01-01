Бой Ломаченко – Линарес стал самым рейтинговым на телевидении в США
Василий Ломаченко взорвал кабельное телевидение.
Поединок Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом стал самым рейтинговым в США на кабельном телевидении в 2018 году.
Бой показал канал ESPN, показатели трансляции которого составляют теперь метрику 1.0 по отношению к остальным боям. Точная цифра аудитории не называется.
До этого самым рейтинговым был поединок Головкин – Мартиросян, который транслировался на НВО. Его метрика теперь составляет 0,9.
Напомним, Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса в 10-м раунде. До этого, в 6-м раунде, украинец побывал в нокдауне.
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