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Бой Ломаченко – Линарес стал самым рейтинговым на телевидении в США

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Василий Ломаченко взорвал кабельное телевидение.
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Getty Images

Поединок Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом стал самым рейтинговым в США на кабельном телевидении в 2018 году.

Бой показал канал ESPN, показатели трансляции которого составляют теперь метрику 1.0 по отношению к остальным боям. Точная цифра аудитории не называется.

До этого самым рейтинговым был поединок Головкин – Мартиросян, который транслировался на НВО. Его метрика теперь составляет 0,9.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса в 10-м раунде. До этого, в 6-м раунде, украинец побывал в нокдауне

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
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