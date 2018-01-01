До боя думал, что будет более легкая победа Ломаченко – экс-чемпион мира

Вячеслав Сенченко прокомментировал победу Василия Ломаченко.

Бывший чемпион мира по версии WBA украинец Вячеслав Сенченко (37-2, 24 КО) поделился мнением о победе Василия Ломаченко над Хорхе Линаресом.

"Я не эксперт и не аналитик, очки не считал, но бой мне очень понравился. Считаю, что поединок был довольно равный и конкурентный. Линарес меня удивил, так как до боя я считал, что будет более легкая победа для Василия, и если бы не этот удар в печень, думаю, бой бы продлился все 12 раундов.

Победа нокаутом меня не удивила, так как я до боя считал, что Василий закончит его досрочно: или ТКО, или из-за травмы будет остановка боя. То, что Вася побывал в нокдауне – я не ожидал. Но мысли о переломном моменте не возникло, так как это был просто чистый удар,после которого Василий не плыл и быстро восстановился.

Дискомфорт для Василия в новом весе? Лично у меня такого ощущения не было. Ну, и я считаю, что только таким способом, переходя в другие веса и побеждая соперников крупнее себя, он вошел в историю профессионального бокса. И будет занимать первое место вне зависимости от категории!" – цитирует Сенченко Tribuna.com.

Смотрите также видео боя Ломаченко - Линарес.

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