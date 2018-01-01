Василий Ломаченко: кто после Линареса?

Возвращение Василий Ломаченко в ринг ожидается в конца августа.

Украинец Василий Ломаченко очередной победой вписал свое имя в историю бокса – он установил рекорд, став чемпионом мира в трех дивизионах всего за 12 боев.

Во многом рекорд стал возможен благодаря тому, что после перехода в профессионалы Василий Ломаченко начал выступление в полулегком весе (57,2 кг), тогда как на Олимпиаде в Лондоне он выступал в весе 60 кг.

Завоевав чемпионские титулы в полулегком и втором полулегком (59 кг), он дошел до легкого веса (61,2 кг), где и состоялась его победа над Хорхе Линаресом. Победа хоть и досрочная, но трудная – после нее уже заговорили о том, что украинцу следует подождать, прежде чем подниматься дальше. Хотя эти категории все же немного условны, ведь после взвешивания боксеры набирают вес и тот же Линарес в бою был тяжелее Ломаченко на целых 6 кг. Существенная разница.

Теперь Ломаченко владеет титулами в двух весовых категориях – выигранный в легком весе и пока еще во втором полулегком. У украинца и его команды есть 10 дней, чтобы определиться, где продолжать выступать дальше.

Промоутер украинца Боб Арум уже анонсировал возвращение в ринг Хай-тэка 25 августа – аккурат под День независимости Украины. Соперник пока не назван, но озвучено, что это будет лучший из возможных вариантов.

"За основу", если можно так сказать, взят объединительный бой с чемпионом мира в легком весе по версии WBO Раймундо Бельтраном. Мексиканец – боксер промоутерской компании Top Rank, и этот поединок будет организовать не сложно.

Кто кроме него может выйти в ринг против Ломаченко 25 августа?

Самым желанным и для Василия, и для фанатов бокса является встреча с чемпионом в легком весе по версии WBC Майки Гарсией. Но пока эта встреча маловероятна. Дело не столько в сложности переговоров, о которых говорит Боб Арум или в том, что боксерский вес Гарсии еще больше, чем у Линареса . 28 июля Майки должен встретиться с еще одним чемпионом в легком весе – по версии IBF Робертом Истером. Соответственно, на август он в качестве соперника Ломаченко не рассматривается, да и потенциальный бой за звание абсолютного чемпиона в легком весе может принести больше денег, чем поединок сейчас.

Если говорить о шансах вернуться во второй полулегкий вес, то единственным вариантом для этого является бой с подопечным Флойда Мейвезера Жервонтой Дэвисом, который является "суперчемпионом" по версии WBA. Флойд, якобы, уже ведет переговоры с Top Rank, вот только Дэвис явно не горит желанием сейчас выходить на Ломаченко, понимая призрачность своих шансов. Разве что ему предложат большие деньги.

Ходят предметные разговоры о встрече Василия с Мэнни Пакьяо. Боб Арум даже рассказал, что они могли встретиться весной, но Анатолий Ломаченко отказался от встречи, желая сперва посмотреть, как сын будет выглядеть в легком весе. Потенциальное противостояние с филиппинцем может пройти в суперлегком весе (до 63,5 кг), но опять же, это планы на будущее, ведь Пакьяо 14 июля подерется с Лукасом Маттиссе и уже потом будет принимать решение о следующем бое.

Велись разговоры и о том, чтобы Ломаченко начал завоевывать Британию и тут выяснить отношения с украинцем, вроде, горит желанием Терри Флэнаган, но он уже покинул легкий вес, перейдя в суперлегкий и 9 июня проведет поединок с Морисом Хукером. В свете будущего боя Ломаченко с Флэнаганом, возможно, стоит рассмотреть других британских боксеров.

В первую очередь, речь идет о Люке Кэмпбелле. Его имя всплывало среди возможных соперников на бой 12 мая, он олимпийский чемпион и сам с восторгом воспринимает возможность провести встречу с украинцем. В своем последнем поединке он разделенным решением судей проиграл как раз Хорхе Линаресу.

Еще один британец, встреча Ломаченко с которым может вызвать большой интерес, это экс-чемпион мира Энтони Кролла. Он также встречался с Хорхе Линаресом, дважды ему проиграв.

Встреча с Кэмпбеллом или Кроллой возможна для Ломаченко, если его команда решит провести несколько боев в легком весе с крепкими соперниками, чтобы утвердиться в новом для себя весе и при этом заработать неплохие деньги.

Виталий Володько, iSport.ua