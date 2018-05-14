Альварес: Не сомневаюсь в том, что стану следующим чемпионом мира

Колумбийский боксер подчеркнул, что очень мотивирован в преддверии боя с Ковалевым.

Колумбийский боксер полутяжелого веса Элейдер Альварес (23-0, 11 КО) отметил, что одолеть россиянина Сергея Ковалева (32-2-1, 28 КО) будет непросто, но он сделает все возможное, чтобы добыть титул.

"Мотивация зашкаливает. Наконец-то мне предстоит бой против топового бойца. А Ковалев – это лидер дивизиона. Я уже давно пытаюсь оспорить чемпионский титул, чтобы показать всему миру свой класс. И наконец-то мне выпала такая возможность.



Это будет чертовски непросто, но я сделаю все ради победы. Это словно осуществление мечты. Меня мотивируют новые вызовы. Чем сложнее соперник, тем лучше я выгляжу в ринге. Повторюсь, Ковалев – очень хорош! Джеб, техника, отличные и мощные удары. Но мой тренер знает, как его одолеть. И я не сомневаюсь в том, что стану следующим чемпионом мира", – цитирует колумбийца BoxingScene.

Напомним, что Альварес выйдет в ринг против Ковалева 4 августа в городе Атлантик-Сити (США). На кону будет стоять пояс WBO, которым владеет российский боксер.

Отметим, что изначально колумбиец должен был боксировать с украинцем Александром Гвоздиком (14-0, 12 КО), но отказался от боя.

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