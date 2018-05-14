Арум: Договориться с Гарсией будет сложнее, чем Трампу с Северной Кореей
Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко, заявил, что встреча его клиента с Майки Гарсией вряд ли состоится из-за проблем с телевизионными правами.
Дело в том, что у нашего спортсмена действует контракт с ESPN, а у американца – с Showtime.
"Договориться с Майки Гарсия будет сложнее, чем Дональду Трампу прийти к единому мнению с Северной Кореей. Ломаченко хочет драться часто – и он хочет этот поединок. Но если я начну договариваться с Гарсией, это будет похоже на историю боя Мейвезер – Пакьяо. К концу переговоров мне будет лет 90. Я устал от этого", – приводит слова промоутера ringtv.com
Ранее Василий Ломаченко заявил, что хочет боя с победителем пары Гарсия – Истер.
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