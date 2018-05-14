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Арум: Договориться с Гарсией будет сложнее, чем Трампу с Северной Кореей

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Известный промоутер Боб Арум прокомментировал желание Василия Ломаченко провести объединительный бой с Майки Гарсией.
Эгис Климас, Василий Ломаченко и Боб Арум
Эгис Климас, Василий Ломаченко и Боб Арум
Top Rank Boxing

Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко, заявил, что встреча его клиента с Майки Гарсией вряд ли состоится из-за проблем с телевизионными правами.

Дело в том, что у нашего спортсмена действует контракт с ESPN, а у американца – с Showtime.

"Договориться с Майки Гарсия будет сложнее, чем Дональду Трампу прийти к единому мнению с Северной Кореей. Ломаченко хочет драться часто – и он хочет этот поединок. Но если я начну договариваться с Гарсией, это будет похоже на историю боя Мейвезер – Пакьяо. К концу переговоров мне будет лет 90. Я устал от этого", – приводит слова промоутера ringtv.com

Ранее Василий Ломаченко заявил, что хочет боя с победителем пары Гарсия – Истер.

Читай также мнение Сергея Деревянченко относительно поединка Ломаченко – Линарес.

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Теги: бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Майки Гарсия
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.05.2018, 10:10
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гость
Сочно сказанул) но правда,современный бокс таков прежде всего деньги)платные каналы больше приносят)
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