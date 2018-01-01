Переключиться на мобильную версию

Деревянченко: Просто привыкли, что Ломаченко всех выносил

Комментариев: 0
Украинский средневес прокомментировал победу своего соотечественника над Хорхе Линаресом.
Василий Ломаченко в бою с Хорхе Линаресом
Василий Ломаченко в бою с Хорхе Линаресом
Top Rank Boxing

Сергей Деревянченко поделился впечатлениями от боя Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом.

"Впечатление от поединка положительное, очень хороший бой получился. Оба боксера показали очень зрелищный бой, который доставил удовольствие. 

Нокдаун в шестом раунде? Не могу сказать, что Ломаченко где-то недоизучил Линареса. Все-таки, это чемпион мира, а Вася поднялся в другую весовую категорию. С каждым боем побеждать таких соперников будет сложнее.

Линарес и Майки Гарсия – это топовые боксеры. Просто все привыкли, что Ломаченко всех выносил, а теперь все не так просто. Даже бой с Линаресом показывает, что были проблемы, в том числе и этот нокдаун. Для некоторых это кажется странным, мол, как это, Ломаченко такое пропустил, хотя это абсолютно нормально и логично", – сказал украинский средневес в комментарии ua.tribuna.com

Напомним, Василий Ломаченко сумел нокаутировать Хорхе Линареса. Также украинец впервые в карьере был отправлен в нокдаун.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, бокс, Хорхе Линарес, Сергей Деревянченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь