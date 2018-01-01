Деревянченко: Просто привыкли, что Ломаченко всех выносил

Украинский средневес прокомментировал победу своего соотечественника над Хорхе Линаресом.

Сергей Деревянченко поделился впечатлениями от боя Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом.

"Впечатление от поединка положительное, очень хороший бой получился. Оба боксера показали очень зрелищный бой, который доставил удовольствие.

Нокдаун в шестом раунде? Не могу сказать, что Ломаченко где-то недоизучил Линареса. Все-таки, это чемпион мира, а Вася поднялся в другую весовую категорию. С каждым боем побеждать таких соперников будет сложнее.

Линарес и Майки Гарсия – это топовые боксеры. Просто все привыкли, что Ломаченко всех выносил, а теперь все не так просто. Даже бой с Линаресом показывает, что были проблемы, в том числе и этот нокдаун. Для некоторых это кажется странным, мол, как это, Ломаченко такое пропустил, хотя это абсолютно нормально и логично", – сказал украинский средневес в комментарии ua.tribuna.com

Напомним, Василий Ломаченко сумел нокаутировать Хорхе Линареса. Также украинец впервые в карьере был отправлен в нокдаун.

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