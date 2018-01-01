Тревожный звоночек: почему Ломаченко нужно остановиться

Украинский боксер стал чемпионом в своей третьей весовой категории на профи-ринге.

Украинский боксер Василий Ломаченко в воскресенье, 13-го мая, нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал титул WBA в легком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden. Несмотря на очередную досрочную победу, поединок внушает определенные песимистичные мысли.

Дело в том, что Василий продолжил подниматься вверх весовыми категориями. И, к слову, благодаря этому установил рекорд, ведь еще никому ранее не удавалось становиться чемпионом мира в трех весовых категориях всего за 12 боев. Ломаченко вписал свое имя в историю бокса и это бесспорно плюс. Только от в поединке против Хорхе Линареса мы увидели признак того, что с очередным подъемом дальше нужно подождать.

Во-первых, Василий сегодня Впервые сел на канвас ринга, побывав в нокдауне. Да, потом он скажет, что все это – исключительно его ошибки, но факт остается фактом.

Во-вторых, в записках судей на момент остановки боя счет был равным, ведь один судья отдавал предпочтение Ломаченко, еще один видел победу Линареса, а третий имел ничью.

Компьютерная статистика также подтверждает приблизительное равенство боксеров, ведь по количеству точных ударов Василий нанес всего на 6 больше (213:207). К концу боя оставалось еще два с половиной раунда, поэтому неизвестно, как бы оно все повернулось. Разница в весе между боксерами тоже достигла критического уровня. В сегодняшнем поединке боевой вес Линареса превышал показатель Ломаченко более, чем на 6 килограммов. В таком весе в боксе это очень существенно.

Все эти факторы доказывают, что Василию нужно притормозить – освоится в весе и только потом переходить дальше.

Для Ломаченко в ближайшем будущем лучшим вариантом будет проводить объединительные бои против Майки Гарсии и Раймундо Бельтрана, можно в конце концов дать реванш Линаресу, а уже после адаптации в легком весе можно подумать о переходе в более тяжелую категорию.

Сейчас же смена веса может сыграть с украинцем в злую шутку. Ломаченко и так бился на границе возможностей, а дальше может быть просто побоище, потому каким бы не был быстрым украинец, но против значительно тяжелее соперника без надлежащей подготовки он ничего не сможет сделать.

Как бы то ни было, сегодня мы празднуем победу и поздравляем Василия с очередным титулом!

Отметим, что уже стала известна дата следующего боя украинского чемпиона.

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Роман Семенюк, iSport.ua