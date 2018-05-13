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Президент WBC посетил музей братьев Кличко

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Маурисио Сулейман приехал в Киев с рабочим визитом.
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
allboxing.ru

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман посетил музей братьев Кличко. Об этом функционер сообщил посредством страницы в социальной сети Instagram.

"Посетил музей братьев Кличко. Просто удивительно сколько здесь памятных воспоминаний и видео, связанных с лучшими братьями в истории бокса", – написал Сулейман.

Сулейман приехал в Киев с рабочим визитом. Планируется, что 14 мая он проведет встречу с мэром столицы Виталием Кличко, на которой будет обсуждаться подготовка города к 56-му конгрессу WBC.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко презентует книгу о стратегии развития.

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Теги: Маурисио Сулейман, Киев, музей, братья Кличко, фото, вне игры, бокс
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