Президент WBC посетил музей братьев Кличко

Маурисио Сулейман приехал в Киев с рабочим визитом.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман посетил музей братьев Кличко. Об этом функционер сообщил посредством страницы в социальной сети Instagram.

"Посетил музей братьев Кличко. Просто удивительно сколько здесь памятных воспоминаний и видео, связанных с лучшими братьями в истории бокса", – написал Сулейман.

Сулейман приехал в Киев с рабочим визитом. Планируется, что 14 мая он проведет встречу с мэром столицы Виталием Кличко, на которой будет обсуждаться подготовка города к 56-му конгрессу WBC.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко презентует книгу о стратегии развития.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!