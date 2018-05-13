Ломаченко хочет боя с победителем пары Гарсия – Истер

Украинский чемпион поделился планами на ближайшее будущее.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил, что ему интересен объединительный поединок с победителем пары Майки Гарсия – Роберт Истер.

"Да, конечно, без проблем. Я бы хотел объединить пояса. Для этого я и поднялся в эту весовую категорию. Здесь проще организовать объединительные бои", – рассказал украинец в интервью FightHub.

Добавим, что поединок между чемпионом мира по версии WBC Майки Гарсией и обладателем пояса по версии IBF Робертом Истером должен состояться 28 июля. Этот бой также будет носить статус объединительного.

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