Переключиться на мобильную версию

Ломаченко хочет боя с победителем пары Гарсия – Истер

Комментариев: 0
Украинский чемпион поделился планами на ближайшее будущее.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил, что ему интересен объединительный поединок с победителем пары Майки Гарсия – Роберт Истер.

"Да, конечно, без проблем. Я бы хотел объединить пояса. Для этого я и поднялся в эту весовую категорию. Здесь проще организовать объединительные бои", – рассказал украинец в интервью FightHub.

Добавим, что поединок между чемпионом мира по версии WBC Майки Гарсией и обладателем пояса по версии IBF Робертом Истером должен состояться 28 июля. Этот бой также будет носить статус объединительного.

Ранее Боб Арум заявил, что наш боксер может встретится с Раймундо Бельтраном.

Прими также участие в опросе, кто, по вашему мнению, должен стать следующим соперником Хай-тэка.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, бокс, Майки Гарсия, Роберт Истер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  13.05.2018, 17:29
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь