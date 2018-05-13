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Говорят, Ломаченко выиграл Евровидение – реакция знаменитостей на победу украинца

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Вашему вниманию реакция соцсетей на успех Василия Ломаченко над Хорхе Линаресом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Василий Ломаченко сумел нокаутировать Хорхе Линареса в 10-м раунде боя и завоевал чемпионский пояс WBA в легком весе.

Мы собрали реакцию известных людей на победу украинца в Нью-Йорке:

Александр Усик: "Мои поздравления, брат. Команда Ломы лучшая из лучших".

Жан Беленюк: "Поздравляю Васю с убедительной победой в новой для себя весовой категории! И конечно же его папу-тренера, Анатолия Николаевича, с таким сыном. Ваш звездный тандем – гордость нашей страны! Спасибо за победы".

Александр Гвоздик: "Поздравляю своего друга Василия с крутым выступлением и титулом в новом дивизионе".

 

Публикация от @alex_gvozdyk

Петр Порошенко

Владимир Гройсман

Борислав Береза

Оскар Де Ла Хойа: "Великий бой для обоих воинов. Мои поздравления, Ломаченко".

Евгений Левченко

Виталий Капранов

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

Смотрите также видео боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, реакция соцсетей
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