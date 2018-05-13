Говорят, Ломаченко выиграл Евровидение – реакция знаменитостей на победу украинца

Вашему вниманию реакция соцсетей на успех Василия Ломаченко над Хорхе Линаресом.

Василий Ломаченко сумел нокаутировать Хорхе Линареса в 10-м раунде боя и завоевал чемпионский пояс WBA в легком весе.

Мы собрали реакцию известных людей на победу украинца в Нью-Йорке:

Александр Усик: "Мои поздравления, брат. Команда Ломы лучшая из лучших".

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 12 Май 2018 в 10:21 PDT

Жан Беленюк: "Поздравляю Васю с убедительной победой в новой для себя весовой категории! И конечно же его папу-тренера, Анатолия Николаевича, с таким сыном. Ваш звездный тандем – гордость нашей страны! Спасибо за победы".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk) 12 Май 2018 в 11:52 PDT

Александр Гвоздик: "Поздравляю своего друга Василия с крутым выступлением и титулом в новом дивизионе".

Публикация от @alex_gvozdyk 12 Май 2018 в 10:55 PDT

Петр Порошенко

Надзвичайно успішна ніч для всіх вболівальників боксу.



Наш Василь Ломаченко здобув чергову перемогу на легендарній арені Madison Square Garden, впевнено здолавши Хорхе Лінареса.



Щиро вітаємо нашого чемпіона! Ти – мега крутий! pic.twitter.com/io3T4sydSk — Петро Порошенко (@poroshenko) May 13, 2018

Владимир Гройсман

Василь Ломаченко здобув титул чемпіона WBA у легкій вазі, перемігши венесуельського боксера Хорхе Лінареса. Вітаю! pic.twitter.com/DqDdvd3yb1 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 13, 2018

Борислав Береза

Оскар Де Ла Хойа: "Великий бой для обоих воинов. Мои поздравления, Ломаченко".

Great fight to both warriors. Congratulations @VasylLomachenko — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 13, 2018

Евгений Левченко

Я не фанат бокса, но ка не гордиться таким парнем, как Ломаченко?! Машина @VasylLomachenko браво 👏🏽🇺🇦 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 13, 2018

Виталий Капранов

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

Смотрите также видео боя Ломаченко – Линарес.

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