Говорят, Ломаченко выиграл Евровидение – реакция знаменитостей на победу украинца
Василий Ломаченко сумел нокаутировать Хорхе Линареса в 10-м раунде боя и завоевал чемпионский пояс WBA в легком весе.
Мы собрали реакцию известных людей на победу украинца в Нью-Йорке:
Александр Усик: "Мои поздравления, брат. Команда Ломы лучшая из лучших".
Жан Беленюк: "Поздравляю Васю с убедительной победой в новой для себя весовой категории! И конечно же его папу-тренера, Анатолия Николаевича, с таким сыном. Ваш звездный тандем – гордость нашей страны! Спасибо за победы".
Александр Гвоздик: "Поздравляю своего друга Василия с крутым выступлением и титулом в новом дивизионе".
Петр Порошенко
Надзвичайно успішна ніч для всіх вболівальників боксу.— Петро Порошенко (@poroshenko) May 13, 2018
Наш Василь Ломаченко здобув чергову перемогу на легендарній арені Madison Square Garden, впевнено здолавши Хорхе Лінареса.
Щиро вітаємо нашого чемпіона! Ти – мега крутий! pic.twitter.com/io3T4sydSk
Владимир Гройсман
Василь Ломаченко здобув титул чемпіона WBA у легкій вазі, перемігши венесуельського боксера Хорхе Лінареса. Вітаю! pic.twitter.com/DqDdvd3yb1— Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 13, 2018
Борислав Береза
Оскар Де Ла Хойа: "Великий бой для обоих воинов. Мои поздравления, Ломаченко".
Great fight to both warriors. Congratulations @VasylLomachenko— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 13, 2018
Евгений Левченко
Я не фанат бокса, но ка не гордиться таким парнем, как Ломаченко?! Машина @VasylLomachenko браво 👏🏽🇺🇦— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 13, 2018
Виталий Капранов
После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.
Смотрите также видео боя Ломаченко – Линарес.
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