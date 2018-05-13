Беленюк: Звездный тандем Василия и Анатолия Ломаченко – гордость страны

Украинский борец присоединился к поздравлениям Василия Ломаченко.

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 гола Жан Беленюк поздравил Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) с победой над венесуэльским боксером Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО).

"Поздравляю Васю Ломаченко с убедительной победой в новой для себя весовой категории. И, конечно же, его папу-тренера, Анатолия Николаевича, с таким сыном.

Ваш звездный тандем – гордость нашей страны. Спасибо за победы", – написал Беленюк на своей странице в Instagram под совместным с Василием фото.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

Отметим, что уже стала известна дата следующего боя украинского чемпиона.

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