Опрос: кого бы хотели видеть следующим соперником Ломаченко?

Кто, по вашему мнению, должен стать следующим соперником украинского чемпиона?

Украинский боксер Василий Ломаченко, в воскресенье, 13-го мая, нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал титул WBA в легком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden.

Украинец стал первым в истории боксером, которому удалось стать чемпионом мира в трех разных весовых категориях всего лишь за 12 поединков (до этого он становился чемпионом в первом и втором полулегком весе).

После завершения боя глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда украинец Василий Ломаченко вернется на ринг.

Редакция iSport.ua решила поинтересоваться мнением читателей, кто, по вашему мнению, должен стать следующим соперником украинского чемпиона?

Смотрите лучшие моменты, а также полное видео боя Ломаченко - Линарес.

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