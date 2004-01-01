Ломаченко – третий украинский обладатель пояса The Ring

Василий Ломаченко встал в один ряд с братьями Кличко.

Новоиспеченный чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 8 КО) к третьему титулу добавил еще один ценный пояс.

Эффектная победная над Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО) сделала Ломаченко не только чемпионом мира в трех весовых категориях, но и принесла украинцу престижный титул The Ring по версии одноименного американского журнала.

Ломаченко стал 35-м чемпионом мира по версии The Ring в истории легкого веса, составив компанию таким легендарным личностям, как Хулио Сезар Чавес, Флойд Мейвезер и Хуан Мануэль Маркес.

Ломаченко третьим среди украинских боксеров выиграл титул The Ring, повторив достижение легендарных супертяжей Виталия и Владимира Кличко.

Виталий Кличко поясом The Ring завладел после памятной победы над покойным Корри Сандерсом в апреле 2004 года. Спустя год украинец объявил о завершении карьеры и снял с себя чемпионские полномочия.

До 2009 года пояс The Ring в супертяжелом весе был вакантным, пока Владимир Кличко техническим нокаутом не разобрался с Русланом Чагаевым. Титул американского журнала Кличко-младший удерживал до 2015 года, сенсационно уступив британцу Тайсону Фьюри.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

Отметим, что уже стала известна дата следующего боя украинского чемпиона.

Смотрите также лучшие моменты боя Ломаченко – Линарес.

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