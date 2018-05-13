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Хьюи Фьюри вернулся на ринг досрочной победой над Сэкстоном

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Британский боксер нокаутировал соотечественника в пятом раунде.
Хьюи Фьюри
Хьюи Фьюри
manchestereveningnews.co.uk

Британский боксер Хьюи Хьюри (21-1, 11 КО) победно вернулся на ринг, одержав досрочную победу над соотечественником Сэмом Сэкстоном (24-4, 9 КО).

Бой двух супертяжей проходил в английском городе Болтон. Хьюи захватил инициативу с первого раунда, держа соперника на джебе и практически не пуская его на короткую дистанцию. Сэкстон начал навязывать сопернику более-менее равную борьбу только в четвертом раунде, в концовке которого, правда, оказался в нокдауне.

В пятой трехминутке Фьюри снова поймал соперника на контрударе, после которого тот не смог продолжить бой – ТКО 5.

Отметим, что до этого Хьюи последний раз выходил на ринг в сентябре, в Манчестере по очкам уступив на тот момент обладателю титула WBO Джозефу Паркеру (24-1, 18 КО).

Напомним, что 9 июня в ринг вернется и двоюродный брат Хьюи Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО), который не боксировал уже 2,5 года.

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Теги: Хьюи Фьюри, бой, нокаут, бокс
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гость  (аноним)  13.05.2018, 12:46
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