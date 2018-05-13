Гвоздик поздравил Ломаченко с новым титулом

Украинский боксер выиграл пояса WBA и The Ring в легком весе.

"Временный" чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) в поздравил Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) с завоеванием поясов WBA и The Ring в легком весе после победы над Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО).

"Поздравляю моего друга Василия Ломаченко с отличным выступлением и завоеванием титула в новом дивизионе", – написал Гвоздик на своей странице в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

Отметим, что уже стала известна дата следующего боя украинского чемпиона.

Смотрите также лучшие моменты боя Ломаченко – Линарес.

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