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Гвоздик поздравил Ломаченко с новым титулом

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Украинский боксер выиграл пояса WBA и The Ring в легком весе.
Василий Ломаченко и Александр Гвоздик
Василий Ломаченко и Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk

"Временный" чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) в поздравил Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) с завоеванием поясов WBA и The Ring в легком весе после победы над Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО).

"Поздравляю моего друга Василия Ломаченко с отличным выступлением и завоеванием титула в новом дивизионе", – написал Гвоздик на своей странице в Instagram.

 

Congratulations to my friend @lomachenkovasiliy with a great performance and getting title in the new division!!!👍✊️

Допис, поширений користувачем @ alex_gvozdyk

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

Отметим, что уже стала известна дата следующего боя украинского чемпиона. 

Смотрите также лучшие моменты боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: Александр Гвоздик, Василий Ломаченко, поздравление, фото, соцсети, бокс
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