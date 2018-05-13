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Усик: Команда Ломаченко – лучшая из лучших

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Чемпион WBO и WBC Александр Усик поздравил своего кума Василия Ломаченко с победой в поединке с Хорхе Линаресом.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com/lomus_17

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 12 КО) поздравил Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) с победой в поединке против Хорхе Линареса (44-4, 27 КО):

"Поздравляю, мой брат. Команда Ломаченко – лучшая из лучших", – написал Усик под совместным фото на своей странице в Instagram.

 

Congratulations my brother. LOMATEAM best of the best. #loma#wba #usyk17 #lomus.

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

Отметим, что уже стала известна дата следующего боя украинского чемпиона. 

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Теги: Александр Усик, Василий Ломаченко, поздравление, фото, соцсети, бокс
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