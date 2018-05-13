Усик: Команда Ломаченко – лучшая из лучших

Чемпион WBO и WBC Александр Усик поздравил своего кума Василия Ломаченко с победой в поединке с Хорхе Линаресом.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 12 КО) поздравил Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) с победой в поединке против Хорхе Линареса (44-4, 27 КО):

"Поздравляю, мой брат. Команда Ломаченко – лучшая из лучших", – написал Усик под совместным фото на своей странице в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

Отметим, что уже стала известна дата следующего боя украинского чемпиона.

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