Ковалев: Альварес заслужил титульный бой

Российский боксер поделился мнением о предстоящем поединке с Элейдером Альваресом.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от поединка с Элейдером Альваресом.

"Альварес заслужил титульный бой, но Чикенсон уклонился от встречи с ним, так как он сделал это и со мной. Я хочу сражаться с лучшими.

Альварес принял бой со мной без всяких колебаний. Я уважаю это и в восторге от того, что встречусь с ним, когда состоится моё возвращение в Атлантик-Сити", – цитирует россиянина Fightnews.

Напомним, что поединок Ковалев – Альварес запланирован на 4 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США).

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