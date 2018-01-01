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Ковалев: Альварес заслужил титульный бой

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Российский боксер поделился мнением о предстоящем поединке с Элейдером Альваресом.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
tofight.ru

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от поединка с Элейдером Альваресом.

"Альварес заслужил титульный бой, но Чикенсон уклонился от встречи с ним, так как он сделал это и со мной. Я хочу сражаться с лучшими.

Альварес принял бой со мной без всяких колебаний. Я уважаю это и в восторге от того, что встречусь с ним, когда состоится моё возвращение в Атлантик-Сити", – цитирует россиянина Fightnews.

Напомним, что поединок Ковалев – Альварес запланирован на 4 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США).

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Теги: Сергей Ковалев, Элейдер Альварес, бой, бокс
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