Ломаченко: То, что побывал в нокдауне, говорит об ошибках

Василий Ломаченко признал, что его нокдаун - следствие его ошибок.

Украинец Василий Ломаченко в интервью Youtube-каналу LOMA Official TV прокомментировал бой с Хорхе Линаресом, а также поблагодарил тех, кто помогал ему в подготовке, а также кто просто за него болел.

"Я ждал нокдауна, но никто не хочет такого. Обидно, что побывал в нокдауне. Это говорит об ошибках, это говорит о том, что я не до конца выполнил то задание, которое дал отец. Была главная ошибка — уходил влево, оттуда и пропустил. Это то, чего не нужно было делать, то, что мы отрабатывали, о чем говорили.

Рад, что это произошло так. Это опыт, это практика. Если не умеешь учится на чужих ошибках – учись на своих. Хорошо, что встал, собрался и довел дело до конца", — заявил Ломаченко в комментарии.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса и признался, что боксировал с травмой, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно, а на пресс-конференции выразил готовность провести объединительный бой.

Промоутер Боб Арум подтвердил большую вероятность объединительного боя, назвав дату и место следующего боя украинца.

Смотрите также полное видео боя Ломаченко - Линарес.

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